Itamaraju está entre as cidades com melhor velocidade de Internet na Bahia

No início de 2023, um rank divulgado pela empresa Minha Conexão, revelou avanços e melhorias na Internet e sua velocidade de conexão na região do Extremo Sul da Bahia. Detalhando velocidade média de internet de 183,27 Mbps e a cidade de Itamaraju é listada como a 5ª (quinta) melhor na posição estadual.

Pontuada como 535º no apanhado nacional, a velocidade contratada e oferecida em Itamaraju, apresenta uma disponibilização média de 194.25 Mbps. Classificando como excelente conexão de internet para desempenho de atividades online, a exemplo de envio e recebimento de arquivos, jogos e a utilização de serviços streaming (Netflix, Amazon, Globoplay, Disney, HBO, dentre outros).

Os serviços ofertados pelas principais empresas, demonstram ainda que a população de Itamaraju é exigente, além de muito conectada. A maior parte dos dispositivos móveis utilizam planos de dados da empresa VIVO.

Abaixo estão listadas as 10 cidades com melhor velocidade de conexão no estado da Bahia;

14º – Sobradinho – 466.12 Mbps

100º – Camamu – 301.13 Mbps

148º – Una – 270.06 Mbps

194º – Canavieiras – 254.34 Mbps

535º – Itamaraju – 194.25 Mbps

537º – Jeremoabo – 193.94 Mbps

650º – Teixeira De Freitas – 183.27 Mbps

765º – Barreiras – 175.83 Mbps

804º – Camacari – 172.08 Mbps

809º – São Felix Do Coribe – 171.93 Mbps