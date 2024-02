Eli Borges assume comando da bancada evangélica

Frente Parlamentar conta com 228 congressistas; mudança na presidência deve fortalecer oposição ao governo Lula

O novo líder da bancada evangélica, deputado Eli Borges (PL-TO) Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Gabriel Buss 7.fev.2024 (quarta-feira) – 13h41



O deputado Eli Borges (PL-TO) assumiu o comando da bancada evangélica nesta 4ª feira (7.fev.2024) durante um culto no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. A Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional atualmente tem 228 integrantes: 202 deputados federais e 26 senadores.

No evento, o único ministro do governo presente foi o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico. A gestão petista não vive um bom momento com o segmento religioso desde que a Receita Federal falou em acabar com a isenção fiscal para líderes religiosos. A decisão depende de parecer do TCU (Tribunal de Contas da União).

Eli Borges é alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deve fortalecer oposição ao governo Lula. Ele substituiu o deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), considerado independente. Desde fevereiro do ano passado, os 2 revezam o mandato de presidente da bancada a cada semestre. O acordo vai até o fim deste ano.

Leia mais:

Saiba quem comanda e quem integra a bancada evangélica no Congresso