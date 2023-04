Deltan Dallagnol ironiza taxação da Shein e compra de sofá de R$ 65 mil para o Palácio da Alvorada

Deputado citou compra de móvel para a residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que o governo quer ‘enganar as pessoas’

CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Fala de Deltan Dallagnol também acontece após a primeira-ministra Janja responder uma publicação nas redes sociais



O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos) criticou a decisão do governo federal de acabar com a isenção fiscal para produtos importadores de até US$ 50 por pessoas físicas. O tema é alvo de debates e reclamações de consumidores nas redes sociais, que apontam impactos para compras de sites chineses como a Shein e a Shopee. Em publicação no Twitter nesta quinta-feira, 13, o ex-promotor afirmou que a discussão, por parte do governo Lula, deveria focar em como tornar os produtos brasileiros mais competitivos. “Reduzindo o custo Brasil, investindo em infraestrutura, diminuindo burocracias tributárias e por meio de uma política de desenvolvimento industrial que funcionou em outros países”, iniciou Deltan, também cobrando uma “fiscalização mais efetiva”. “O que causa espanto é ver o governo querendo enganar as pessoas, sugerindo que os impostos não impactarão o seu bolso e sim o das empresas. Dizer isso revela burrice extrema ou má-fé. O relacionamento do governo com a sociedade deve ser estabelecido sobre as bases da verdade, lealdade e confiança, e não de mentiras e manipulações”, completou.

“Governo em desespero para encobrir a verdade e diminuir a revolta: o “pai dos pobres” está aumentando em 60% ou mais o preço de suas compras de pequeno valor (até 50 dólares) na Shopee, AliExpress e Shein. Como o imposto também incide sobre o frete internacional, ficará mais caro do que a própria mercadoria muitas vezes. Mas a justificativa é nobre: é preciso investir em mais sofás de R$ 65 mil – com controle remoto, claro!”, acrescentou o parlamentar, ironizando a compra de um sofá de R$ 65 mil para o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para além da ironia, a fala de Deltan Dallagnol também acontece após a primeira-ministra Janja responder uma publicação nas redes sociais afirmando que “a taxação é para as empresas e não para o consumidor”. Na prática, no entanto, consumidores já esperam o repasse dos impostos pelas empresas, o que deve impactar o preço final dos produtos.

A verdadeira discussão deveria ser sobre como tornar os produtos brasileiros mais competitivos, reduzindo o custo Brasil, investindo em infraestrutura, diminuindo burocracias tributárias e por meio de uma política de desenvolvimento industrial que funcionou em outros países…

— Deltan Dallagnol (@deltanmd) April 13, 2023