Eliana já tem futuro definido na TV após sair do SBT, diz colunista

O fim do contrato de Eliana com o SBT, após 15 anos nos domingos do canal de Silvio Santos, pegou os fãs de surpresa. A loira, no entanto, não deve ficar muito tempo longe da televisão e estaria sendo sondada para a TV Globo, da qual há rumores há um tempo sobre a contratação da apresentadora.

E o próximo passo de Eliana deve ser o GNT, segundo o colunista Leo Dias. O portal diz que a loira deve apresentar o Saia Justa em um primeiro momento, como uma tentativa de desvincular sua imagem no SBT.

Vale lembrar que, mesmo com todos os rumores em torno de uma possível ida para a Globo, a emissora carioca e a própria Eliana ainda não confirmaram as informações.

Em dezembro do ano passado, Eliana disse ao UOL que não descartava uma ida para a Globo. “Estou muito feliz no SBT e não recebi, de fato, uma proposta da Globo. Tudo o que soube sobre o assunto foi pela mídia. O que posso dizer é que amo novos desafios, gosto de evoluir, e quero sempre dar o meu melhor para o público. Gosto de trazer novidades, e é esse o meu desejo para 2024 e 2025: inovar”, afirmou.

Saída Eliana do SBT O SBT anunciou, nessa segunda-feira (1º/4), o fim do contrato da apresentadora Eliana com o canal. De acordo com nota divulgada pelo canal, a decisão foi tomada de “forma mútua e amigável”.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD”, diz a nota.

O SBT ainda reforça “seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela”.

