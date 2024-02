Com arma e drogas em carro, pai foge de abordagem e abandona a filha

Material enviado ao Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida de apreensão da PMDF – Foto: Material enviado ao MetrópolesCom um revólver calibre 38 e mais de 1 quilo de crack dentro do seu carro, um homem fugiu de uma abordagem e acabou abandonando a filha no veículo. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), havia a denúncia de que ele comercializava drogas no Sol Nascente, onde o automóvel estava.

O suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé enquanto a criança de 4 anos ficou chorando dentro do carro. Posteriormente, os policiais foram até o endereço do suspeito e encontraram aproximadamente 150g de crack, R$ 12 mil e a arma de fogo com cinco munições.

Os objetos e o veículo foram encaminhados para a 15ª DP. A criança ficou aos cuidados do conselho tutelar. Apesar das ações no local, o suspeito segue foragido. Ele tem passagens por dano, tráfico de drogas, receptação e tentativa de homicídio. Contra o suspeito existe um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

