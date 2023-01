Elias Siqueira de Carvalho: conheça a emocionante história de vida do jogador

Natural de Viseu Pará, Elias Siqueira de Carvalho nasceu em 22 de abril de 2001, e como a maioria dos garotos, tinha o sonho de se tornar jogador de futebol. Desde pequeno ele sempre observou o seu tio, o senhor jair nas famosas peladas, e o gosto pelo esporte só foi aumentando.

Os primeiros chutes foram aos 10 anos, mas apenas 5 anos depois conseguiu entrar em uma escolinha de futebol.

“Apenas com 15 anos tive a oportunidade de entrar em uma escolinha, então entrei na do comercial. Em Ananindeua Pá não pude ficar muito tempo”.

Essa triste realidade é passada por muitas crianças, e para Elias também não foi fácil, pois com o passar do tempo ele via o seu maior sonho se distanciar.

“Eu jogava na rua, nos campinhos do bairro, sempre com o sonho. Eu sabia que tinha potencial, meus amigos diziam isso, então o meu sonho seguia vivo”.

O tempo passou e com 16 anos Elias recebeu a oportunidade de fazer uma avaliação no Paysandu.

“Eu consegui ir muito bem, passei pelas etapas da avaliação, fiz amistosos com a equipe e entrei para as categorias de base do clube”.

Porém, no seu melhor momento, Elias começou faltar treino sem condições financeiras para se deslocar aos treinos foi dispensado mais um drama no meio do seu sonho.

O tempo foi passando e Elias retornou ao futebol mesmo com as dificuldades, porém, de forma amadora. Nesse tempo, ele conciliava a vida de ajudante geral com as peladas em Viseu, local onde morava na época.

No ano seguinte, em 2019, um novo fato ressurgiu na vida do jogador, transformando a sua vida.

“Eu conheci Jesus e o aceitei em minha vida, e desde então me tornei uma pessoa melhor, mesmo nas dificuldades. Deus ainda me deu um grande presente, a minha filha que fez eu querer o melhor ”.

Sempre trabalhando muito, Elias foi ajudante de seu avô que é pedreiro montador de bicicleta, sempre buscando o melhor para a sua família.

Arrumando a sua vida e já com 18 anos, ele ainda pensava na carreira como atleta, afinal, era o seu sonho. Mas as pessoas ao seu redor sempre diziam que já não dava mais, pois apenas na várzea ele iria conseguir jogar.

E assim ele seguiu, passando por muitas equipes amadoras, mas mantendo o seu sonho, sempre com o pensamento de que o “impossível” poderia ser feito em sua vida.

“Como eu ainda sonhava em me tornar um jogador profissional, procurava sempre evoluir, treinar e me preparar, pois sabia que Deus me daria uma chance, mas que precisaria estar pronto quando ela chegasse”.

Elias conciliava a sua vida de trabalhador com a preparação, cuidando da parte física e técnica, buscando treinar com bola, e os resultados vinham até mesmo nas competições amadoras, onde ele se destacava e acumulava títulos e prêmios individuais.

Mas como uma pessoa fiel a Deus, ele seguiu acreditando no seu sonho, e colocou na cabeça que buscaria o objetivo não mais apenas por ele, mas também pelo seus pais e irmãos.

Sem desistir e já com 19 anos de idade, o que era impossível aconteceu. A oportunidade que Elias Carvalho tanto pediu veio, a chance do recomeço.

“Um grandes amigo que fiz, Genilson e Sávio, estavam sendo treinador da base do tapajós time Santareno na época a base estava em Belém em preparação para o campeonato sub 20 eu fui fazer avaliação e passei no teste sabia do meu sonho e do meu potencial. Eu não acreditei muito (risos), até que recebi um convite pra completar a equipe profissional do tapajós na preparação, o time tinha um jogo contra o remo em Belém, eu chorei muito, fiquei muito feliz mais não foi possível talvez não era necessário.

Fiquei uns 4 meses no tapajós fui capitão alguns jogos e dei a volta por cima e depois fui para avaliação em Bragança pá no clube do bragantino fiquei alguns meses. Hoje tenho 21 anos apenas atuo como jogador peladeiro dedico-me ao que posso para ter reconhecimento e voltar um dia atua como profissional e ter novas oportunidades.