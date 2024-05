Brasil recebeu US$ 1 mi para ajudar vítimas no RS, diz Janja

Primeira-dama declara que não pode revelar a empresa responsável pelo valor, que será usado para comprar geladeiras e fogões

PODER360 9.mai.2024 (quinta-feira) – 23h14



A primeira-dama Janja Lula da Silva anunciou na noite desta 5ª feira (9.mai.2024) que o governo brasileiro recebeu uma doação de US$ 1 milhão para ajudar as vítimas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Janja disse que não pode revelar qual era a empresa responsável pela doação, mas que o dinheiro seria usado para comprar geladeiras e fogões quando as pessoas voltarem para suas casas. A declaração da primeira-dama foi dada durante participação de transmissão ao vivo do influenciador Muka no Space, do X (antigo Twitter).