Em 2022, 809 mulheres foram atendidas em projeto no Metrô de SP contra a violência

O Governo do Estado de São Paulo informou que foram 809 casos de acolhimento de mulheres vítimas de violência ou assédio nas estações do Metrô no ano de 2022 na capital paulista. Em 2023, já foram 130 ocorrências. Os dados são das 62 estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, que participam deste projeto de acolhimento a mulheres. As ações de proteção às mulheres começaram em novembro de 2022 e a campanha é chamada de “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”. As vítimas precisam apenas mostrar um “X” vermelho desenhado na palma da mão a um dos funcionários das estações para fazerem uma denúncia. Em relação aos trens da CPTM, no ano de 2022 até o começo de 2023, foram 85 casos de acolhimento no projeto conhecido como “Espaço Acolher”, que funciona em 30 salas de cinco linhas: 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. No Brasil, uma mulher é violentada a cada 4 horas e quase 60% dos casos estão concentrados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Leia também

Ministra das Mulheres promete fortalecer combate ao feminicídio e estupro em discurso na TV



Deputado apresenta projeto de lei para prevenir assédio sexual a mulheres durante atendimento em unidades de saúde