Em 2º mandato, Ratinho Jr. e Zema defendem fim de reeleição

Governadores também são favoráveis ao mandato de 5 anos; propostas sobre o tema foram apresentadas a líderes do Senado

Governadores reunidos em entrevista a jornalistas depois de cerimônia de abertura do 10º encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste). Da esquerda para a direita: Jorginho Mello (PL), governador de SC; Eduardo Leite (PSDB), governador do RS; Ratinho Júnior (PSD), governador do PR; e Romeu Zema (Novo), governador de MG Reprodução YouTube | Governo do Rio Grande do Sul – 29.fev.2024

Letícia Pille 29.fev.2024 (quinta-feira) – 21h26



Os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defenderam nesta 5ª feira (29.fev.2024) o fim da reeleição e o mandato de 5 anos. Apesar da declaração, ambos estão atualmente em seu 2º mandato depois de terem sido reeleitos para os cargos que ocupam nas eleições de 2022.

Ratinho disse ser favorável à proposta de um mandato de 5 anos porque seria um meio-termo que traz “equilíbrio” à duração do mandato. “Eu gosto da ideia dos 5 anos. Eu acho que 4 é muito pouco, talvez 8 seja muito e 5 é um equilíbrio do tempo para o governante poder implantar um projeto de desenvolvimento”, afirmou.

Já Zema, que diz ter discutido essa proposta com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), declarou que “5 anos fica um bom tamanho”. Segundo o governador mineiro, medidas como o fim da reeleição e o mandato único evitariam que o país mobilizasse sua atenção com tanta frequência em prol de processos eleitorais.

“A sociedade ganha. Em vez de se parar para campanha e etc, você a cada 5 anos é que vai ter um pleito. Na minha opinião, o processo fica muito mais bem estruturado, mais produtivo”, disse.

Zema também afirma que o mandato de 5 anos abre espaço para “executar mais” propostas. “Nós temos vivido política demais e precisamos executar mais em vez de ficar envolvido com questões eleitorais, que têm um custo enorme para a sociedade e acabam agravando essa questão da polarização também“, afirmou.

As declarações dos governadores foram dadas em entrevista a jornalistas depois da cerimônia de abertura do 10º encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), que está sendo realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eles foram questionados sobre a discussão no Senado que aborda o tema.

Nesta 5ª (29), o senador Marcelo Castro apresentou aos líderes partidários da Casa Alta 3 propostas para acabar com a reeleição para presidente, governador e prefeito no Brasil e estabelecer um mandato de 5 anos –com exceção de senadores, que teriam mandato de 10 anos.

Em duas propostas existe a previsão de unificar as eleições municipais e gerais, mas cada uma terá uma proposta de data diferente para essa unificação ser realizada. Já a 3ª proposta não estabelece a unificação das eleições gerais com as municipais.

No evento do Consórcio, também estavam presentes os governadores de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e o gaúcho Eduardo Leite (PSDB). Anfitrião do evento, Leite não se posicionou de forma assertiva sobre o assunto e disse não achar que o tema compete às pautas do Cosud. Para ele, o debate em relação à proposta de um fim da reeleição ainda é “incipiente”.

“Acho que é positivo debater um fim de reeleição e mandatos maiores. Eu, particularmente, tenho essa impressão, mas a gente tem que ter consciência de que não existe sistema político-eleitoral perfeito. Cada um terá seus prós e contras”, declarou.

O governador do Rio Grande do Sul defendeu, no entanto, que importante que se discuta o financiamento de campanhas eleitorais –com a possibilidade de uso de recursos privados – e que se “desestimule” a formação de partidos políticos.

Já o catarinense foi o único dos 4 com uma opinião divergente. “Eu concordo com a unificação das eleições e também com a reeleição. Quatro mais 4″, disse.