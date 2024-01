Em abril, Brasil exigirá visto de turistas dos EUA, Canadá e Austrália

O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (4/1), o adiamento de quando entrará em vigor a exigência do visto brasileiro para turistas dos Estados Unidos (EUA), do Canadá e da Austrália. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e prevê o retorno da obrigatoriedade em 10 de abril.

A imposição do visto desses turistas para visitar o Brasil havia sido derrubada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), e a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) previa o retorno dessa condição em outubro de 2023, mas o primeiro atraso se deu a necessidades de ajustes na licitação da empresa responsável pelos vistos eletrônicos.

Dessa forma, o governo federal tinha expectativa de trazer de volta a exigência em meados de janeiro, antes de adiar novamente a data.

Na quarta-feira (3/1), o Ministério do Turismo informou que o governo brasileiro tem “interesse de negociar, com as três nações, acordos de isenção de vistos baseados nos princípios da reciprocidade e da igualdade entre os Estados”.

Um exemplo aos moldes do Turismo é o acordo entre Brasil e Japão. No fim de setembro, os países combinaram de liberar a obrigatoriedade do visto de turistas brasileiros em solo japonês, conforme o princípio de reprocidade entre as nações.