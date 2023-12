Vídeo: ex-marido de Ana Hickmann está morando em apartamento sem luz

Não bastasse a treta por conta das acusações de desvio de dinheiro e agressões, Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, ainda precisa se estressar por conta de falta de luz. Morando em um apartamento emprestado, o empresário usou os stories do Instagram para desabafar sobre o perrengue e o descaso da empresa de energia elétrica.

“Fala galera tudo bem? Passando aqui para deixar um recado, esperei cair a luz do dia. Hoje é o sexto dia que eu estou aguardando a Enel vir ligar a energia de um pequeno imóvel que um casal de amigos gentilmente me cedeu para morar aqui na Zona Oeste de São Paulo”, começou ele.

Em seguida, Alexandre Correa detalhou a solicitação que fez para a companhia: “Nós pedimos a luz na quarta-feira, eles falaram que vinham na quarta. [Passou] quinta, sexta, sábado, domingo. Ontem deu os cinco dias de tolerância. Não vieram, não deram satisfação! Mandaram ligar hoje na ouvidoria, no sexto dias, pelo menos umas três horas eu fiquei ao telefone, em duas oportunidades”.

No fim do desabafo, ele detonou a Enel: “Não respondem, não dão uma solução. É um negócio bizarro, é a pior porcaria que eu já vi em 52 anos de prestadora de serviço”, disparou.

Advogado afirma que Ana Hickamann quer ex “morando na rua” O auê entre Ana Hickmann e Alexandre Correa parece estar longe de acabar. A confusão agora envolve imóveis. O advogado do empresário, Enio Martins Murad, afirmou, em conversa com a revista Quem, que a apresentadora quer ver o ex-marido “morando na rua”.

Mas calma, querido leitor, que a gente explica. Acontece que, desde que foi denunciado por violência doméstica e saiu de casa, Alexandre estava morando em um apartamento alugado pelo casal, em Perdizes, São Paulo, quando ainda estavam juntos. Mas o contrato venceu e, segundo a publicação, ele precisou desocupar o local no último sábado (9/12).

Enio Martins Murad afirmou, ainda, que o cliente não tem onde morar e, por isso, vai entrar na Justiça para que o empresário ocupe um dos dois apartamentos do ex-casal, que está sendo ocupado pela irmã da apresentadora:

“Iremos entrar com medidas para que o apartamento usado por Fernanda Hickmann seja ocupado por ele até a conclusão do divórcio”, informou o representante legal de Alexandre Correa.

Em seguida, o advogado disparou: “Lamentável que Ana Hickmann continue com uma perseguição obsessiva contra o marido. Quer ver ele morando na rua, além de proibi-lo de ir à empresa”, declarou.

“Não são indiretas, são fatos”, dispara Ana Ana Hickmann tirou a quinta-feira (7/12) para mostrar um pouco da sua rotina para seus seguidores, após um dia de trabalho, e também aproveitou para esclarecer algumas coisas. Em um story, a apresentadora do Hoje em Dia soltou o verbo após algumas pessoas afirmarem que ela anda jogando indiretas para o ex-marido, Alexandre Correa.

“Estou ouvindo muito essa semana estou postando frases, palavras e vídeos que, dizem, são indiretas… Deixa eu esclarecer um negócio aqui, não são indiretas, são fatos, constatações, realidade. Coisas que não quero nunca mais pra minha vida e coisas que eu quero cada vez mais”, disparou ela.

Em outra gravação, ela falou sobre o que está diferente: “Quantas vezes eu já mostrei essa cena pra vocês? Altas horas da noite, quase virando outro dia, mas acabei de jantar, esquentei comida no micro-ondas… Muita coisa está mudando na minha vida, mas algumas não vão mudar jamais, como isso, por exemplo”, declarou.

E continuou seu desabafo pontuando o que está curtindo nessa nova fase: “O que estou mais gostando nas minhas mudanças é saber que a gente é capaz de fazer muito mais do que eu já fazia antes. A gente é capaz, inclusive, de fazer coisas que diziam que a gente não sabia como fazer. Todas nós podemos, viu?!”, disse ela.

“Conseguiram evocar a ursa de verdade”, diz Ana Ana Hickmann voltou a falar, no último fim de semana, sobre as agressões que sofreu, dentro de casa, após uma briga com seu então marido, Alexandre Correa. Em nova entrevista ao Domingo Espetacular, a apresentadora falou que o caso, ocorrido dia 11 de novembro, fez despertar nela algo que não sabia que existia.

“Eu falava que éramos uma família urso. E eles conseguiram evocar a ursa de verdade para proteger o filhote. Evocaram uma mulher dentro de mim que eu nem sabia que existia. Só vou parar quando chegar e ter todas as minhas respostas”, afirmou ela.

Em seguida, Ana seguiu com seu desabafo: “O que não mata, fortalece. Eu quero ensinar e dar bons exemplos para o meu menino, pra ele ser um homem diferente. Essa é a minha missão como mãe”, garantiu.

Ainda no bate-papo, ela recordou como foi o dia seguinte: “No primeiro dia (após a agressão) em que fui levar meu filho na escola de manhã, duas mães me abordaram. Uma delas foi muito forte. Ela já tinha me mandado mensagem e me abraçou”, comentou, antes de completar:

“Eu não sabia da vida dela. Ela me disse: ‘você me representou quando foi na delegacia, porque eu já saí toda machucada e não pude levar adiante a denúncia porque ainda dependo financeiramente do meu ex-marido’. Quando fez aquilo [denunciar], me deu coragem, porque a gente não precisa mais disso”, declarou.

“Agressor, covarde, canalha”, detonou Ana Hickmann falou pela primeira vez sobre a violência doméstica que sofreu do marido, Alexandre Correa, em entrevista ao Domingo Espetacular. A primeira parte da conversa foi ao ar no último dia 26, na Record TV.

Em um trecho divulgado previamente pelo programa, Ana Hickmann chama o empresário de agressor, covarde e canalha: “Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros”, disparou, ao conversar com Carolina Ferraz.

Em outro momento, ela comenta sobre as dívidas em seu nome. “Eu nunca devi nada pra ninguém e agora eu tô devendo pra banco?”, questionou a apresentadora.

Em uma outra chamada da entrevista, divulgada pela emissora, Ana Hickmann desabafou sobre as agressões: “Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo”, declarou, emocionada.

Ainda na entrevista, Ana reafirmou a tentativa de cabeçada de Alexandre. “Ele veio sim pra me dar uma cabeçada”, afirmou. “Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele.”

Entenda o caso Ana Hickmann denunciou Alexandre Correa por violência doméstica após ser agredida durante discussão na residência em que o casal morava, em Itu, interior de São Paulo. A artista buscou atendimento médico no Hospital São Camilo após o episódio e foi diagnostica com lesão no cotovelo esquerdo.

No documento, ela relatou que as agressões começaram na frente do filho do casal, Alezinho, de 10 anos. Alexandre teria começado uma discussão na presença do menino, que ficou assustado com os ânimos dos pais e pediu que ambos parassem de brigar. Como o conflito seguiu, Alezinho saiu correndo no momento em que Correa pressionou Ana contra a parede, ameaçando desferir uma cabeçada contra ela.

Em seguida, Hickmann conseguiu afastar Correa e, ao tentar pegar o celular, que estava em uma área externa da casa, foi surpreendia após ele fechar repentinamente uma porta de correr, ato que pressionou o braço esquerdo da apresentadora. Funcionários da casa também estavam com Ana Hickmann no momento em que a confusão começou. Um deles se apresentou como testemunha e foi citado na delação da artista contra o esposo. Alexandre já tinha saído quando a diligência chegou ao local.