Em ascensão no forronejo, Cristian Ribeiro lança nova aposta musical

Tem novidade na área. Em ascensão no forronejo, Cristian Ribeiro revela sua nova aposta na carreira: a música Tá Feito, que também dá nome ao seu álbum de trabalho, que contará com 36 faixas e será lançado na próxima sexta-feira (15/3).

Segundo o artista piauiense, a letra captura perfeitamente a trajetória emocional de uma pessoa que “demorou” para convidar alguém especial para um jantar a dois:

“Expressa a ansiedade, a esperança e a determinação necessárias para dar esse passo. É mais do que uma melodia cativante, é uma história de esperança, de coragem e de amor”, pontuou, em um bate-papo com a coluna.

O artista ainda falou sobre seus sentimentos ao gravar a canção: “Sinto-me profundamente honrado por ter a oportunidade de interpretar Tá Feito e compartilhá-la com o mundo. Que cada nota ressoe no coração de quem escutá-la, assim como ressoou no meu!”, derreteu-se.

Cristian Ribeiro

Cristian Ribeiro

Cristian Ribeiro

E continuou: “Estou completamente envolvido com a canção, dos talentosos autores Fátima Leão e Antonio Luiz. Cada verso ecoa com sinceridade e emoção; é impossível ignorar”, garantiu Cristian Ribeiro.

Por meio do Instagram, que reúne 73 mil fãs, ele deu spoiler dos próximos passos: “Chegou o momento tão esperado, e meu coração está pulsando de alegria! Agradeço desde já por todo o apoio e o carinho que tenho recebido ao longo dessa jornada. Vocês são a razão para que eu compartilhe a minha arte, e é com gratidão que aguardo ansiosamente para saber como esse trabalho tocará cada um que me segue aqui”, declarou.