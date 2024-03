Em Brasília, O Brechó Delas é modelo de colaborativismo feminino; veja

Após surgir pela necessidade do desapego, O Brechó Delas logo se tornou um modelo exemplar do que o mercado de roupas de segunda mão pode alcançar. Beatriz Martins e Elisa Amaral unem forças para comandar o negócio que, mesmo on-line, cativa e fideliza clientes de Brasília e de além da capital.

Bia Martins e Elisa Amaral, desde 2019 à frente do O Brechó Delas O Brechó Delas teve como ponto de partida um grupo de amigas, que decidiu se unir para desapegar de roupas acumuladas no guarda-roupa. Enquanto Elisa já era uma entusiasta dos brechós e alimentava uma ambição de garantir novos donos às peças, Bia tinha uma visão negativa do mercado de segunda mão, influenciada por estigmas familiares.

No entanto, a amizade que cresceu graças ao projeto fez com que a jovem descobrisse que tudo que falavam de roupas usadas e seminovas não passava de estereótipos negativos. “Com o nosso negócio e com a Elisa na minha vida, eu mudei de perspectiva, comecei a pesquisar mais, a entender e a admirar todo o conceito e propósito de um brechó”, revela Beatriz.

O Brechó Delas encontrou o propósito de unir mulheres em um projeto sustentável “O que era só um perfil de desapego de amigas se tornou um brechó colaborativo que tem como o propósito conectar mulheres por meio da moda circular e sustentável”, conta Elisa. O rápido aumento no número de pessoas interessadas nas peças à venda obrigou-as a firmarem um posicionamento da marca.

O foco se tornou proporcionar uma experiência de moda de forma descontraída, priorizando peças de qualidades a um preço justo. Hoje, a clientela fidelizada pelo O Brechó Delas não se limita aos quase 3 mil seguidores no Instagram.

A atuação em feiras é parte fundamental da rotina de Bia e Elisa, que descobriram, no contato pessoal, uma nova forma de negócio.

“Nos eventos presenciais, conhecemos pessoas diferentes, que nos ensinam e trazem uma vibe incrível para o nosso dia a dia no brechó. Muitas das clientes que compram on-line também aparecem nas feiras, e aquela pessoa que, a princípio, era só um nome na tela, se transforma em uma amiga”, revela Bia.

A curadoria do brechó é feita com seletividade Look à venda pela loja Bia e Elisa participam e incentivam a economia circular Tênis e acessórios fazem parte do catálogo

Colaborativismo feminino no brechó A loja não é só de Bia e Elisa. O Brechó Delas é de todas as mulheres que compram, compartilham, colaboram, acompanham e contribuem para o ciclo sustentável, como explica Beatriz:

“O colaborativismo feminino é um dos nossos valores, é o gás do nosso negócio. Está 100% alinhado com nosso propósito de criar uma rede de moda circular em que a cliente faça parte dos processos e na contribuição para o ciclo de sustentabilidade”, afirma.

Assim, negócio se destaca não apenas pelo catálogo de qualidade e preços justos, mas como um centro de colaboração feminina, sustentabilidade e conexão entre profissionais e clientes.

Feiras são parte importante do trabalho da dupla Moda Brasília A coluna deu início à série Moda Brasília em 2021. Toda semana, apresentamos marcas, designers e etiquetas locais, a fim de dar ênfase à moda criada no Distrito Federal, no Centro-Oeste.

O objetivo é compilar iniciativas e empresas que atuam em prol da cadeia produtiva regional de maneira criativa, sustentável e inovadora. Os nomes são selecionados de forma independente pela equipe da coluna, a partir de critérios como diferencial de mercado, pioneirismo e ações que valorizem a comunidade.