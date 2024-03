Em crise financeira, Wanessa teria se irritado ao ser exposta por Dado

Enquanto Wanessa Camargo estava no BBB 24, Dado Dolabella ficou bem ativo nas redes sociais e expôs a crise financeira da cantora. Após se inteirar de tudo o que aconteceu enquanto esteve confinada, a cantora teria se irritado com o (ex-) namorado.

De acordo com o Jornal Extra, a filha de Zezé Di Camargo não ficou nada satisfeita com a exposição feita por Dado e que ela não teria milhões na conta, como sua carreira sugeria e ainda sobre a sua vida pessoal.

Apesar de Wanessa ter comentado, ainda dentro do reality, que precisa de dinheiro, ela teria se irritado com as falas do ator, que disse que o prêmio era importante, já que ela tinha feito um empréstimo para pagar a sua equipe.

A artista, quando ficou sabendo das palavras de Dado Dolabella, teria entrado em contato com o namorado para tirar satisfações do que foi dito sobre sua vida pessoal e financeira. “Não só isso, ela não gostou ainda de saber o quanto ele se indispôs com a torcida de Davi, levando ainda mais mensagens de ódio para ela”, relatou uma amiga da filha de Zezé.

De acordo com um amigo do ex-casal Wanessa e Marcus Buaiz, eles se casaram com comunhão total de bens. “Ela saiu desse casamento sem nada. Deixou tudo pra trás para reviver um amor. Não quis brigar ou entrar numa disputa. Possivelmente ficaria com um imóvel ao menos”, declarou.

Apesar de terem guarda compartilhada, é o empresário quem cuida das despesas dos dois filhos. “Ele paga do remédio à escola. A Wanessa nem sabe quanto é uma mensalidade. Só gasta com eles o supérfluo mesmo”, completou. Entretanto, foi a cantora quem tomou as rédeas da carreira, antes cuidada pelo ex-marido.

Futuro do namoro de Dado Dolabella e Wanessa Camargo Após diversos rumores, Dado Dolabella confirmou a crise no relacionamento com Wanessa Camargo. Questionado se eles ainda estão juntos, o ator se esquivou da pergunta e disse não saber em que pé esta o namoro.

“Então, poxa… Não consigo te responder isso”, contou. Após ser questionado se o relacionamento está no fim e se a posição continuará quando eles se encontrarem, Dado manteve a dúvida no ar: “É, pode ser”.

Na sequência, o ator foi questionado sobre como está Wanessa. “A gente já se falou, ela está bem, está com os filhos, está com a família, com o amor todo que ela precisa. O tempo resolve tudo, eu costumo dizer isso, que o tempo é o senhor dos destinos e nada como ele para acertar as coisas”, declarou.

Entretanto, eles ainda não se encontraram e ainda não há uma previsão. Sobre não estar mais vendo a cantora na TV, ele disse como está o coração. “Está apertado, né? A gente costuma ver ela todo dia e agora sem… mas tudo fluindo”, completou.

Zilu Godoi barra entrada de Dado Dolabella em condomínio A relação de Zilu Godoi e Dado Dolabella parece ir de mal a pior. Isso porque, após indiretas e unfollows, a mãe de Wanessa Camargo teria barrado a entrada do ator no condomínio em que ele morava com a cantora. O imóvel pertence à empresária.

De acordo com Felipeh Campos, a empresária ainda orientou os seguranças do prédio a revistarem até o porta-malas dos carros que adentram o condomínio para impedir a entrada do ator no local.

“Zilu Godoi, mãe de Wanessa Camargo, acabou de proibir a entrada de Dado Dolabella no condomínio onde ele estava residindo com Wanessa nas imediações de Santana de Parnaíba, mais conhecido como Alphaville. A mãe de Wanessa deixou avisado aos seguranças, caso isso ocorra, ou ele tente entrar irá chamar a polícia”, contou o jornalista.

O colunista analisou que é mais uma treta da família Camargo. “Ela não quer que ele permaneça no local junto à filha. Até porque aonde Wanessa estava morando com Dado, é uma propriedade da Zilu, que é a mãe da Wanessa. Esse é o imbróglio, e a polêmica”, descreveu.

Após deixar o BBB 24, a cantora voltou para São Paulo e reencontrou a família. “Wanessa já está a caminho da casa e saberemos em instantes, daqui a pouco, porque é uma fonte muito ligada à família me passou essas informações e saberemos quais serão as reações de Wanessa ao saber que seu amado não poderá mais morar por lá”, completou.