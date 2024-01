Em evento da USP, Lula promete raio-X e novas medidas para Educação

São Paulo — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (25/1) que o governo federal deve divulgar nesta sexta-feira (26/1) uma “explicação” sobre a situação da Educação brasileira no ano de 2023 e as metas para 2024.

“Vamos fazer amanhã [26/1] uma explicação sobre a educação brasileira”, disse, citando “uma apresentação de como nós encontramos a educação e nós vamos apresentar o que está programado para fazer a partir deste ano”, sem dar detalhes.

O presidente fez as declarações durante cerimônia de aniversário de 90 anos da Universidade de São Paulo (USP), em um evento na Sala São Paulo, espaço de concertos do governo paulista.

Lula fez uma fala voltada à importância da educação e fez paralelos à gestão anterior, de Jair Bolsonaro (PL), sem citações expressas a ele. “Os últimos anos foram de ataque à universidade e à produção científica”, disse ele. “Felizmente, esse tempo ficou para trás”.

“O povo com acesso a educação jamais será massa de manobras”, em uma adaptação da frase do antecessor de que “o povo armado jamais será escravizado”.

O presidente disse ainda que a USP não deveria se contentar em ser uma das 100 melhores universidades brasileiras, afirmando que era preciso buscar mais. Contudo, afirmou que gostaria de que houvesse uma USP em cada estado.

O presidente estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Silvio Almeida (Direitos Humanos) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Durante sua fala, o presidente Lula lembrou que, além do aniversário da USP. a data de 25 de janeiro também marcava o dia do primeiro comício das Diretas Já, de 1984, e de seu ministro da Fazenda. “O cara que foi o melhor ministro da Educação que o Brasil já teve. Estou trabalhando para que seja o melhor ministro da Fazenda”, disse.

Embora a USP seja uma organização vinculada ao governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não foi ao evento. Ele enviou seu secretário de Ciência e Tecnologia, Vahan Agopyan.

Quando chegou na plateia da Sala, Lula deu um abraço longo no professor titular de Física Ricardo Galvão, demitido do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019, após o ex-presidente ter ficado contrariado com os dados de desmatamento da Amazônia divulgado pelo órgão.