Em futuro hospital, Ibaneis projeta Celina no GDF: “Pretendo Senado”

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou a ordem de serviço para construção de um hospital no Recanto das Emas e adiantou movimentações para as próximas eleições dizendo que entregas futuras podem ser feitas por Celina Leão (PP), como possível governadora, e que ele deve concorrer ao Senado.

“Eu pretendo me candidatar ao Senado em 2026. Celina assume para concluir o governo, e talvez, se for da vontade dela, deve ser candidata à reeleição. Então a gente tem aí a previsão de entrega desses hospitais em um prazo de 24 meses, mas, se ultrapassar alguma coisa, ela faz a entrega em nosso nome”, disse Ibaneis, nesta quinta-feira (18/4).

Governador Ibaneis Rocha e Celina Leão durante Convenção Nacional do Progressistas oficializa apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL)

Governador Ibaneis Rocha e Celina Leão Igo Estrela/Metrópoles

Governador Ibaneis Rocha durante cerimônia de posse Zanin no STF – Metrópoles

Governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha Vinícius Schmidt/Metrópoles

ibaneis rocha no metrópoles

Daniel Ferreira/Metrópoles

vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão concede entrevista ao vivo ao portal Metrópoles 3

Vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Ibaneis Rocha e Celina Leão

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

O governador fez assinatura da ordem para construção do Hospital Regional do Recanto das Emas nesta manhã. A unidade vai ser instalada na Quadra 104, do Setor Hospitalar.

“É uma cidade que está constituída, são 150 mil habitantes, mas que não tinham unidade hospitalar, e era um dos maiores pedidos da comunidade aqui do Recanto das Emas. Primeiro o viaduto, que foi feito no mandato passado, e o hospital, que era um pleito da comunidade. E é uma necessidade que nós temos no Distrito Federal de ampliar a nossa rede de serviço”, finalizou o governador.

Serão 100 leitos, com 60 de clínica médica e 40 de pediatria, sendo 30 leitos de enfermaria para as crianças e 10 leitos de UTI pediátrica.