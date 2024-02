Em happy hour com líderes, Lula promete mais diálogo com deputados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e líderes da Casa no Palácio do Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (22/2). No encontro, do qual também participaram ministros do governo, o petista prometeu mais diálogo com os parlamentares.

O líder do PSB na Câmara, deputado Gervásio Maia (PB), conversou com jornalistas na saída do evento e afirmou que o presidente agradeceu o trabalho da Casa Baixa, principalmente na área econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), manteve diálogo ao longo do último ano com os representantes do Congresso Nacional para conseguir aprovar pautas importantes, como a reforma tributária.

“Agradecimentos ao desempenho da Câmara durante todo o ano de 2023, dos resultados que nós alcançamos na economia, que foi fruto dessa boa relação do poder Executivo com o poder Legislativo. Então foi um bate-papo muito bom, muito leve, com energia muito positiva. Eu saio daqui muito animado de que essa relação vai melhorar cada vez mais e que isso vai vender frutos extremamente positivos para 2024”, disse Gervásio Maia.

O deputado paraibano reforçou ainda que o petista prometeu dialogar mais com o Legislativo para acompanhar os temas que também são debatidos em cada região do Brasil.

“Vai manter uma proximidade maior, vai dialogar mais, vai ser meio que uma rotina, pra poder estar dialogando mais de perto, entendendo um pouco o que acontece em cada região, em cada estado”, frisou o parlamentar.

Também estiveram presentes no encontro no Alvorada os ministros da Comunicação, Paulo Pimenta, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Fazenda, Haddad, da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), entre outros políticos.

O prefeito de Recife (PE), João Campos, também marcou presença no happy hour da residência oficial. Em Brasília, ele participou da posse do ministro Flavio Dino, do Supremo Tribunal da Federal (STF), e se encontrou com membros do Executivo federal.