Em meio a polêmica com Mani, Davi explica sumiço das redes sociais

Campeão do BBB 24, Davi Brito voltou às redes sociais e explicou o motivo do afastamento de sua conta oficial no Instagram. Nesta quarta-feira (24/4), o baiano justificou que “precisava de um tempo para respirar um pouco” e comentou sobre a agenda cheia de compromissos.

“Me ausentei um pouco das redes sociais, porque precisava de um tempo para respirar um pouco. Mas já voltei, e voltamos com todo o vigor e força. Valeu, vamos para cima!”, disse ele, de um vídeo dentro de um avião.

Davi no Altas Horas O vídeo postado por Davi acontece após vazar um trecho da participação do baiano no Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, na Globo. Na ocasião, ele comenta sobre o fim do relacionamento com Mani Reggo.

“Não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque. E até minha própria ex-namorada [Mani Rego], ela terminou comigo, não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo”, afirmou o rapaz.

“Eu conversei com ela [Mani], expliquei o que estava acontecendo na minha vida e falei: ‘Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida’. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura”, completou.

Assista:

Chocado que o Leo Dias conseguiu o vídeo da gravação do Altas Horas onde o Davi diz que a família respeitou o momento dele, mas que a MANI terminou com ele e não respeitou o momento dele.

O discursinho de querer voltar passou tão rápido, né? rs pic.twitter.com/dKHFLyseph

O discursinho de querer voltar passou tão rápido, né? rs pic.twitter.com/dKHFLyseph

