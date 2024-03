Diego Alemão abre o jogo sobre luta contra o vício e briga com Bambam

Diego Alemão concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, neste domingo (3/3), e comentou sobre a luta contra o vício em drogas e o período de reabilitação em uma clínica nos EUA. O ex-BBB revelou, no papo com o dominical, ter sido ameaçado por criminosos, culminando no uso de drogas.

O campeão do BBB7 sofreu um acidente de trânsito em 2020 e foi condenado a um ano e cinco meses de detenção em regime aberto por ameaça, lesão corporal, embriaguez ao volante e desacato. Após o caso, começou a sofrer ameaças.

Ao vivo no #DomingoEspetacular: Diego Alemão fala pela primeira vez após surto e revela batalha contra as drogas

“Foi um período muito difícil. Vai continuar, é uma luta que não é vencida do dia para a noite. Eu passei por um furacão e tanto”, iniciou, definindo ainda o episódio da prisão no Rio de Janeiro por porte ilegal de arma, no ano passado, como “lamentável”.

Alemão alega ter sido ameaçado por um grupo de criminosos e, como não poderia pagar por segurança particular, decidiu andar armado: “Saio na rua a gente não sabe o que vai acontecer, e acabei fazendo igual Marcelo D2: ‘Minha segurança era na cintura’. Quando você começa a receber três quatro ligações por dia, vou te pegar, vou te matar…”.

“Chegou uma hora que minha cabeça foi pirando e aí cometi um dos meus maiores erros, procurei uma fuga. Começa a tomar uma cervejinha a mais, uma vodca, quando você vê, já está usando o que não devia estar usando”, completou.

Após o período de reabilitação nos EUA, Alemão diz ter uma “vida nova” e se sentir reconstruído.

Briga com Bambam Alemão também comentou sobre a mais recente confusão em que se envolveu. O ex-BBB armou uma treta com Kleber Bambam nos bastidores do Programa do João, que acabou com equipamentos quebrados.

O campeão do BBB7 criticou Bambam pela luta contra Acelino Popó, e voltou a chamá-lo de “bundão” no programa da Record TV. “Tem que ser muito bundão para ficar meses falando, provocando um ídolo nacional, o que ele fez? Fugiu da surra”, disparou.

Alemão ainda disse que sua confusão com Bambam não foi marketing para que os dois subam ao ringue, mas não acharia ruim a luta contra o campeão do BBB1: “Estou abrindo mão do meu cachê, vamos resolver isso aqui agora que nem homem aí ele [deu para trás]. Toda vez que arrumei confusão, tive que pagar, se eu for receber agora é uma alegria enorme.”