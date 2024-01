Lamentamos profundamente o acidente ocorrido nesta quinta-feira (04) na BR-101, entre as cidades de Itabela e Itamaraju (BA).

Manifestamos nosso pesar e solidariedade aos amigos e familiares das vítimas, aos quais estamos prestando todo atendimento. Informamos ainda que o motorista da empresa foi socorrido e está recebendo pronto atendimento. A empresa colabora com as autoridades no esclarecimento do fato.

Por | JSL