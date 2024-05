Lula e comitiva chegam a Santa Maria após três dias de temporais no RS

Foto: Reprodução

Lula encontra Eduardo Leite 02 de maio de 2024 | 12:57

O presidente Lula (PT) chegou a Santa Maria (RS) na manhã desta quinta-feira (2) para acompanhar os trabalhos de apoio às vítimas dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul.

O estado já registra 13 mortes em decorrência das chuvas desde segunda-feira (29), de acordo com a Defesa Civil. Além disso, 21 pessoas estão desaparecidas.

Ao todo, 147 municípios foram afetados. Há inundações e alagamentos, além de relatos de pessoas ilhadas em vários municípios. São ao menos 9.993 pessoas desalojadas e 4.599 em abrigos. O total de afetados no estado é de 67.860 pessoas.

A comitiva do presidente, que conta com seis ministros, chegou à base aérea de Santa Maria por volta das 10h30. Devido ao mau tempo, não foi possível fazer um sobrevoo nas áreas mais atingidas, como estava previsto inicialmente. O grupo seguiu para uma reunião de trabalho, e Lula deve falar com a imprensa na sequência.

Na comitiva, além da primeira-dama, Janja Lula da Silva, estão os ministros Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Jader Filho (Cidades) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação).

Também estão no local o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o chefe do gabinete do Comandante da Aeronáutica, major-brigadeiro do ar Antonio Luiz Godoy Soares.

Lula telefonou para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ainda na quarta-feira (1º).

“Nós vamos colocar quantos homens forem necessários para ajudar. Não há limite de pessoas para a gente mandar”, disse o presidente. “Que Deus dê sorte ao povo do Rio Grande do Sul e que a chuva diminua.”

De acordo com o governo federal, técnicos do Grupo de Apoio a Desastres (Gade), da Defesa Civil Nacional, foram enviados para atuar nos locais mais afetados.

A pedido do Governo do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil Nacional também solicitou apoio operacional das Forças Armadas nas ações de busca e resgate de vítimas e desobstrução de estradas.

Duas aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) já operam na região e outras duas do Exército estão em deslocamento para o estado.

O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública em edição extra do Diário Oficial publicada na noite desta quarta.

Nos próximos dias, as regiões norte e nordeste do estado também devem começar a sofrer as consequências das chuvas. Locais com barragens estão sob alerta e os planos de atendimento em caso de emergência foram ativados.

Catarina Scortecci e Melina Guterres/Folhapress