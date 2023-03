Em Pituaçu, Bahia encara o Cruzeiro pelo Brasileirão feminino

Depois de estrear com um empate com o São Paulo fora de casa, chegou a hora do Bahia atuar pela primeira vez como mandante na Série A1 do Brasileirão feminino. Neste sábado (4), as Mulheres de Aço enfrentam o Cruzeiro. A partida será às 15h, no estádio de Pituaçu.

O ingresso para o confronto será 1 kg de alimento não perecível. Diante da Raposa, o Bahia busca o primeiro triunfo na competição. Em casa, a goleira Maike projeta um tricolor agressivo.

“Nós sabíamos da força do São Paulo, da qualidade deles. Além do entrosamento de outras competições. Nós fizemos uma boa pré-temporada. Foram bons amistosos e entramos em campo entrosadas. Saímos atrás e não desistimos do triunfo. O grupo todo está de parabéns pelo comportamento em campo”, disse ela.

A goleira ressaltou as dificuldades que o Esquadrão vai encontrar durante o Brasileirão. Em 2021, quando disputou a elite pela última vez, o Bahia foi rebaixado sem vencer um jogo sequer.

“O Brasileirão não vai proporcionar jogo fácil. Cruzeiro fez boas contratações, já tinha outras boas atletas mais antigas. Mas nosso time quer ganhar. Nossa cabeça é só vencer, sem recuar. Pensar nisso o tempo todo. E isso (buscar vencer) acontecerá até o segundo final”, prometeu.

A partida entre Bahia e Cruzeiro terá transmissão ao vivo através da TV Bahêa, no Youtube.