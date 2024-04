Em pré-campanha, Boulos se encontra com cardeal Dom Odilo Scherer

Reunião durou cerca de uma hora e teve debates sobre problemas da capital paulista, como desigualdade social, com foco no aumento da população em situação de rua na cidade

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), se encontrou com o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, nesta segunda-feira (1). Segundo interlocutores do parlamentar, a reunião durou cerca de uma hora – e serviu para debater problemas da capital paulista. Os dois conversaram sobre desigualdade social, com foco no aumento da população em situação de rua na cidade. Dados divulgados em fevereiro deste ano pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostram que, entre dezembro de 2012 e dezembro de 2023, o número de pessoas que vivem nas ruas de São Paulo aumentou 16,8 vezes, passando de 3.842 para 64.818. Interlocutores presentes no encontro contam que Guilherme Boulos agradeceu ao cardeal pelo trabalho da Igreja na defesa dessa população. O pré-candidato também recebeu um livro de presente de Dom Odilo.

MTST O encontro aconteceu alguns dias depois de Boulos virar alvo de críticas após uma publicação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), em referência à Páscoa, mostrar a frase “bandido bom é bandido morto” sendo dita por soldados ao lado de uma imagem de Jesus crucificado. Pessoas ligadas à campanha do pré-candidato afirmam, no entanto, que a reunião entre Boulos e Dom Odilo já estava marcado antes da polêmica. Boulos não comentou o caso. Outros pré-candidatos, no entanto, como Ricardo Nunes (MDB) e Kim Kataguiri (União Brasil) se referiram, também nas redes sociais, ao deputado: Nunes disse estar “indignado”, e ligou o post a “turma do Boulos”. Já Kim escreveu agradecendo ao MSTS pelo post, afirmando que ele “enterrou a candidatura do Boulos”. O MTST afirmou estar impressionado com a “falta de interpretação” a respeito da imagem.