Em um ano, Metrô de SP acolhe 809 mulheres vítimas de violência ou assédio nas estações

O Metrô de São Paulo acolheu 809 mulheres em situação de risco de violência ou assédio nas estações desde 2022. De acordo com o governo do Estado, apenas neste ano foram registrados 130 atendimentos às vítimas, que precisam mostrar um “X” desenhado na palma da mão a um dos funcionários das estações para denunciar. O serviço está disponível em 62 estações das linhas 1, 2, 3 e 15. “Os funcionários estão treinados e preparados para agir, dar o primeiro atendimento e encaminhamento necessário”, informou em publicação no site o Estado. A iniciativa faz parte da campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, que o Metrô aderiu em 2020. As ações de apoio às mulheres começou em 2020 no Metrô de São Paulo. A primeira ocorreu na estação Santa Cecília, da Linha 3-Vermelha, com a inauguração do primeiro espaço dedicado a acolher vítimas de violência doméstica. Nas linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) as mulheres contam com o Espaço Acolher, que funciona em salas em 30 estações das cinco linhas. As vítimas de violência ou importunação sexual nos três são acolhidas e encaminhadas para fazer denúncias. Entre 2022 e esse ano, 85 mulheres já foram atendidas.

