Em vídeo, Datena sugere aliança a Boulos e fala para ele ‘peitar’ Lula

Em conversa gravada na casa do deputado federal no sábado, o apresentador afirma que o ‘PT vai querer o Haddad’ para a Prefeitura de São Paulo; Boulos lamentou a divulgação de uma reunião privada na tentativa de criar polêmica

Reprodução/ Redes Sociais

Vídeo mostra Datena e Boulos juntos em uma mesa na casa do parlamentar conversando sobre estratégias para a corrida eleitoral



Vídeo vazado na internet mostra um encontro entre o apresentador José Luiz Datena (PDT) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Na conversa, o apresentador propõe a formação de uma chapa entre os dois para a Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024. O apresentador disse que o PT não vai querer lançar Boulos como candidato ao Executivo municipal. “O PT vai querer fazer o Haddad. Não quer que você (Boulos) seja eleito. Se você peitar o PT, e nós sairmos candidatos. Se você falar para o Lula: ‘O Lula, eu quero o Datena como vice, sinto muito’, nós podemos sair (candidatos). Nosso acordo. Política é como nuvem. A política mudou. Se você quiser ser meu aliado, eu amo você”, disse Datena. O vídeo mostra os dois em torno de uma mesa com mais pessoas conversando sobre política e estratégias para a corrida eleitoral de 2024. O apresentador também relembrou as eleições de 2020, quando Boulos perdeu no segundo turno para Bruno Covas (PSDB) e disse que o candidato do PT não vai dar certo na disputa pela prefeitura. “Eles não vão topar, vão querer lançar um candidato próprio e vão tomar um nabo violento. Com um detalhe, você quase ganhou sua eleição por mínimos detalhes”, continuou o apresentador. Datena também citou que, caso Boulos seja candidato e se desvincule do PT, não corre risco de ser afetado por eventuais problemas da gestão Lula no governo federal. “Se o Lula naufragar na política econômica, vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo PSOL sem o PT, não tem esse risco”, conclui o apresentador.

Boulos usou as redes sociais para se manifestar sobre a conversa. O parlamentar disse que recebeu Datena em sua casa e que, ao lado do ex-jogador e também apresentador Craque Neto, conversaram sobre “futebol e política” de forma informal. “Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica”, afirmou. Em 2022, Boulos foi candidato ao cargo de deputado federal, sendo o segundo parlamentar mais votado do Brasil, com 1.001.472 votos, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL), que recebeu 1.492.047 votos. Já Datena apareceu como pré-candidato ao Senado, mas acabou desistindo da disputa. A Jovem Pan entrou em contato com o Datena para comentar o caso, mas até a publicação dessa reportagem não recebeu uma resposta.