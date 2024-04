Embaixada da Hungria demite funcionários brasileiros após vazamento de imagens de Bolsonaro

A embaixada da Hungria no Brasil exonerou na terça-feira (2) dois funcionários brasileiros. Os desligamentos acontecem na esteira do vazamento de imagens das câmeras de segurança que mostram a movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro no edifício da representação diplomática. Os vídeos foram divulgados pelo jornal americano The New York Times e motivaram a abertura de uma investigação pela Polícia Federal. Bolsonaro passou dois dias no local, quatro dias após ter o passaporte apreendido por uma operação da Polícia Federal. A defesa de Bolsonaro alegou que o ex-presidente se hospedou no local a convite do embaixador Miklos Tamás Halmai e que o objetivo era “manter contatos com autoridades do país amigo, inclusive o primeiro-ministro”. A secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, Maria Luísa Escorel, convocou Halmai para uma reunião, à espera de explicações. O embaixador húngaro no Brasil repetiu as motivações usadas pela defesa de Jair Bolsonaro. A embaixada da Hungria não revelou o motivo dos desligamentos desta terça.

