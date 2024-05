Filha de Regina Duarte critica a Globo após mãe ficar fora de especial

Gabriela Duarte usou as redes sociais para compartilhar uma crítica a TV Globo após sua mãe, a atriz Regina Duarte, ter ficado de fora do especial Tributo – Manoel Carlos.

Nos stories do Instagram, a artista repostou uma crítica à emissora feita pelo jornalista Jeff Benício, do portal Terra, sobre a ausência de Regina na homenagem ao autor. A atriz, que está com a relação abalada com a Globo desde que assumiu um cargo na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, interpretou por três vezes uma Helena nas tramas de Maneco: História de Amor (1995), Por Amor (1997) e Páginas da Vida (2006).

“Você que me segue aqui, assistiu ao Tributo ao Manoel Carlos? É maravilhoso!!! Mas…”, escreveu Gabriela Duarte antes de compartilhar as críticas.

Em Por Amor, a atriz viveu mais uma Helena e dividia a cena com a filha, Gabriela Duarte Divulgação

Regina é ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro Reprodução

No texto, dizia: “Sempre se dizendo autônoma e imparcial, a Globo precisa se colocar acima da sórdida cultura do cancelamento. A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou sua dramaturgia a se tornar imbatível no país e uma das melhores do planeta. Suscita ainda a impressão de hostilidade gerada entre extremos do espectro político. Esse apagamento (mal) disfarçado da artista provoca um ruído desnecessário que afeta a imagem da emissora”.

E continuou: “O canal não era obrigado a convidá-la para gravar um depoimento inédito (também não chamou Vera Fischer, outra Helena espetacular), porém, tal atitude configura um desrespeito à atriz, à história que ela e a TV construíram juntos, ao autor celebrado e ao público das novelas”.

Ainda na crítica compartilhada por Gabriela Duarte é destacado que o ativismo ideológico de Regina Duarte, julgado por muitos como equivocado, não pode ser maior do que sua contribuição para a a dramaturgia brasileira.

