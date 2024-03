Embriagado e com um mandado de prisão em aberto, homem é detido pela PRF após se envolver em acidente

O homem era procurado pelo inadimplemento de pensão alimentícia.

Na noite do último sábado (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por embriaguez ao volante e inadimplemento de pensão alimentícia. O caso aconteceu no Km 849 da BR 242, trecho do município de Barreiras, oeste baiano.

Era por volta das 19 horas quando a equipe foi acionada para atender um acidente que aconteceu na rodovia. Ao chegar no local informado e prestar o atendimento às vítimas, os policiais constataram que um dos envolvidos apresentava diversos sinais de embriaguez como odor atípico de álcool, fala alterada, desorientação, dificuldade em se equilibrar e exaltação. Como o homem se recusou a fazer o teste do etilômetro, os policiais lavraram o termo de constatação de embriaguez.

A equipe também constatou que havia um mandado de prisão pendente de cumprimento expedido pela 2ª Vara da Família e Sucessões de Palmas em nome do mesmo indivíduo.

Em razão do socorro médico, o envolvido foi encaminhado para a UPA local onde aguardou alta para ser conduzido às autoridades competentes. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Barreiras para adoção das medidas cabíveis.

@prf.ba