Emílio Padron, Fernando Ohashi e Arthur Gama conquistam a pole

Trio que compete a bordo de um protótipo AJR vai largar na frente pela segunda etapa consecutiva.

Emílio Padron, Fernando Ohashi e Arthur Gama emplacaram a segunda pole position consecutiva no Império Endurance Brasil. Líderes do grid na abertura do campeonato, o trio da Motorcar Racing repetiu a dose nesta sexta-feira (05), em Goiânia e, com a marca de 1min15s433 vai sair na frente na disputa da segunda etapa do campeonato.

“Estamos muito felizes com o resultado de hoje, porque o final de semana de um modo geral foi bastante complicado. Nosso desempenho nos treinos livres ficou bem abaixo do que esperávamos, mas conseguimos reagir e acertar um carro perfeito para a disputa do quali”, contou Fernando Ohashi.

“Largar na frente é muito bom, mas vamos precisar trabalhar bastante para ter um carro competitivo para a corrida de amanhã. Uma prova de quatro hora no calor de Goiânia é sempre muito desgastante e precisamos cuidar do equipamento se quisermos buscar a vitória”, completou Emílio Padron.

Já na GT3, os mais rápidos foram Allam Khodair e Marcelo Hahn, com o tempo de 1:20:853. A dupla da McLaren foi dominante durante todo o final de semana, liderando os três treinos livres da categoria que reúne os carros de Gran Turismo mais potentes. Será a primeira vez que os pilotos da Blau Motorsport irão largar na frente.

“Espero que seja a primeira pole de muitas”, brincou Hahn após receber o troféu pelo feito inédito. “Este resultado mostra que estamos muito competitivos e nos enche de ânimo e confiança para buscar a vitória amanhã. Largar na frente é muito bom, mas mais importante é a vitória. Estamos aqui para brigar pelo título e, depois de uma primeira etapa ruim, já está na hora de virar esse jogo”, completou Khodair.

Na GT4, a união da equipe Autlog Racing garantiu a pole. Com a quebra do motor do Mustang, Flávio Abrunhoza e André Moraes Jr se uniram a Marco Pisani e Renan Guerra na Mercedes. O quarteto fez a marca de 1min29s263 e vai largar na frente. “Os dois carros competem na pista, mas somos um time. Unimos forças para que o Abrunhoza e o André não percam a oportunidade de marcar pontos para o campeonato e, juntos, vamos buscar a vitória”, disse Pisani.

A largada das Quatro Horas de Goiânia está marcada para às 10h30 da manhã. A prova, válida pela segunda etapa do campeonato que reúne os carros mais rápidos do país será transmitida ao vivo pelo Bandsports e pelo canal oficial do Império Endurance Brasil no Youtube.

Texto: Bruno Império