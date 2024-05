Emilly Araújo consegue resgate para os tios no RS e comemora: “Grata”

A ex-BBB Emilly Araújo compartilhou no Instagram que conseguiu o resgate para os tios, com quem está sem contato há dois dias. Na rede social, ela comemorou a conquista e relatou que quer buscá-los no abrigo. Os dois estão entre os mais de 159 mil desabrigados no Rio Grande do Sul (RS).

“Graças ao pedido do Nikolas Ferreira para o resgate voltar para buscar minha dinda e meu tio, eles foram resgatados! [Serei] eternamente grata a esses anjos na Terra”, comemorou a campeã do BBB 17 em um story.

Mathias Velho em Canoas 9

Região Metropolitana de Porto Alegre LAURO ALVES/SECOM

Ação do Corpo de Bombeiros no bairro Mathias Velho em Canoas

Ação do Corpo de Bombeiros no bairro Mathias Velho em Canoas Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Ação do Corpo de Bombeiros no bairro Mathias Velho em Canoa

Corpo de Bombeiros navega em bote no bairro Mathias Velho em Canoas Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

2 Ação do Corpo de Bombeiros no bairro Mathias Velho em Canoas

Corpo de Bombeiros abre paredes para acessar pavimento submerso pela água no bairro Mathias Velho em Canoas Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Ação do Corpo de Bombeiros no bairro Mathias Velho em Canoas

Corpo de Bombeiros no bairro Mathias Velho em Canoas Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Mathias Velho em Canoas 7

Pessoas buscam abrigo em cima de pontes na região Metropolitana de Porto Alegre LAURO ALVES/SECOM

Ação do Corpo de Bombeiros no bairro Mathias Velho em Canoas

Posto de gasolina fica submerso no bairro Mathias Velho em Canoas Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Parque submerso

Parque de diversões no bairro Mathias Velho em Canoas Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Ação do Corpo de Bombeiros no bairro Mathias Velho em Canoas22

Corpo de Bombeiros navega em bote no bairro Mathias Velho em Canoas Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Mathias Velho em Canoas 3

Operação de resgate com o helicóptero do Corpo de Bombeiros na Região Metropolitana LAURO ALVES/SECOM

Mathias Velho em Canoas

Muito lixo é arrastado por conta das chuvas no bairro Mathias Velho em Canoas Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Mathias Velho em Canoas 2

Mathias Velho em Canoas Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Mathias Velho em Canoas 68

Casas submersas na Região Metropolitana de Porto Alegre LAURO ALVES/SECOM

Mathias Velho em Canoas 6

Operação de resgate com o helicóptero do Corpo de Bombeiros na Região Metropolitana LAURO ALVES/SECOM

Mathias Velho em Canoas 4

Ônibus e carros ainda estão submersos na região Metropolitana de Porto Alegre LAURO ALVES/SECOM

Ela mostrou ainda os rostos da madrinha, chamada Marlene de Oliveira Araújo, e do marido dela, Marivaldo, e pediu ajuda para encontrá-los no abrigo. “Se alguém vê-los no gasômetro, ou em algum outro abrigo, por favor, me chame aqui!! Ou minha irmã, Mayla Araújo. Eles estão sem bateria no celular há dias e temos quem busque eles para junto do restante de nossa família”, explicou.

Emilly mostrou ainda que conseguiu algumas doações, como água e ração para animais, para enviar ao RS. A ideia é enviar um caminhão com donativos para a região.

Emilly Araújo, do BBB17, chora com enchentes no RS: “Perdi minha casa” Emilly Araújo, campeã do BBB 17, chorou nos stories do Instagram ao comentar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. A jovem revelou que perdeu a casa em que morou durante a sua infância e aproveitou para reforçar o pedido de doações para o estado.

“Só uma questão, que nem é a principal. Eu perdi a minha casa. Eu perdi a casa que cresci com a minha mãe. Ela está embaixo da água, não dá para ver. Não dá nem para saber onde era minha casa”, declarou.

A jovem contou que sua família continua no local. “Eu não estou me vitimizando, estou aqui, estou segura. A minha família, por mais que esteja lá com comida e água, não está segura”, completou.

A ex-BBB está pedindo doações ao local e explicou que deseja ajudar ainda mais as vítimas das enchentes. “Então, daqui, consigo tentar ajudar vocês ao máximo. Estou tentando ir para aí também”, encerrou.