Emprega Teixeira: Prefeitura facilita inserção no mercado de trabalho através de formulário para envio de currículos; saiba como acessar

Com o intuito de encaminhar profissionais capacitados para vagas ofertadas por empresas locais, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo —disponibiliza formulário online para o envio de currículos, o que irá facilitar o acesso às oportunidades de emprego no município.

A ação integra o projeto Emprega Teixeira, que faz parte do Programa de Desenvolvimento Econômico “Uma Teixeira de Oportunidades”, cujo intuito é reduzir a taxa de desemprego em Teixeira de Freitas a partir de um banco de dados que conecta os cidadãos em busca de emprego diretamente com empresas parceiras. Isso cria um ambiente mais acessível para quem procura oportunidades de trabalho, reduzindo barreiras e ampliando as chances de inserção no mercado.

Clique aqui para acessar o formulário.

