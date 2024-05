Empresa de família de senador bolsonarista deve R$ 4 milhões à União

A JS Pescados, empresa da família do senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, deve R$ 4,1 milhões à União. Seif é alvo de um processo de cassação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder econômico na eleição de 2022, com suposto uso de recursos das lojas Havan.

A JS, empresa do pai de Seif, tem R$ 3,8 milhões em dívidas previdenciárias, R$ 200 mil de dívidas tributárias, além de multas trabalhistas e outros atrasos em impostos federais. Os dados são da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 320 quilos de maconha em um caminhão registrado em nome da JS, em Naviraí (MS). Na época, Seif negou qualquer irregularidade. O bolsonarista alegou que o caminhão havia sido vendido, mas o contrato mostrou que o comprador foi um funcionário da família Seif.

Empresário do setor, Seif foi secretário da Pesca no governo de Jair Bolsonaro. O senador nomeou em seu gabinete Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente, e Igor Matheus Modtowski, genro da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Procurados, o senador e a JS Pescados não responderam. O espaço segue aberto a eventuais manifestações.