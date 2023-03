A resposta de Tarcísio ao pedido de apoio de Salles

O agora deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) procurou Tarcísio de Freitas (Republicanos) na semana passada para pedir o apoio do governador a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024.

Tarcísio recebeu Salles na segunda-feira (20/3), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O encontro, que não foi registrado na agenda oficial, também teve a presença do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Segundo interlocutores, o governador disse a Salles não ter objeção pessoal para apoiar o ex-colega de governo Jair Bolsonaro. Mas ponderou que não pode dar qualquer declaração pública nesse sentido no momento.

Tarcísio ressaltou que, como governador, precisa manter uma boa relação com o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. Também lembrou que seu partido, o Republicanos, é aliado de Nunes.