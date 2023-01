Empresa responsável por venda de ingressos de show do RBD é notificada pelo Procon-SP

O Procon de São Paulo notificou a Eventim, empresa responsável pela venda de ingressos para os shows da banda mexicana RBD, nesta segunda-feira, 30. A empresa deverá apresentar uma explicação sobre os problemas relatados pelos consumidores na compra de entradas para o evento. O prazo é até amanhã, 31. O RBD se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 17 e 18 de novembro; e no Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, no dia 19 do mesmo mês. Fãs da banda correram para comprar os ingressos e muitos deles relataram problemas na aquisição do bilhete. De acordo com o órgão, a Eventim deverá explicar os seguintes tópicos:

Se a empresa encontrou a causa dos problemas descritos nas reclamações e quais medidas adotou;

A carga de ingresso destinada (pré-venda e venda ao público em geral), de todas as modalidades e setores para cada dia do evento;

A forma de processamento e pagamento dos ingressos vendidos, seja pelo site ou em canais de venda físicos;

Comprovar quais mecanismos foram adotados pela empresa para inibir a comercialização na pré-venda e venda de ingressos individuais e/ou lotes a “cambistas” e empresas terceirizadas;

Detalhar sobre os custos relativos à aquisição de cada modalidade de ingresso, discriminando todos os valores incidentes – taxas, fretes, descontos promocionais dentre outros, apresentando;

Apresentação de uma cópia do material publicitário e das mídias divulgação do show, exibidas pela Eventim em meios de comunicação e nas redes sociais, como também os parceiros na pré-venda e venda.