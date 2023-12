Empresário cedeu guarda do filho para Ana Hickmann: “Mãe impecável”

São Paulo – O empresário Alexandre Correa afirmou nesta sexta-feira (22/12) que cedeu a guarda do filho a Ana Hickmann, porque ela é uma “mãe impecável”. A declaração foi dada pouco antes de se colocar à disposição da Polícia Civil, no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em São Paulo.

Os desentendimentos entre Correa e a apresentadora se tornaram públicos desde que Ana acusou o marido de agredi-la fisicamente. Posteriormente, a apresentadora acusou o ex-marido de participar de um esquema de contratação de empréstimos com assinaturas falsas atribuídas a ela.

Ele disse nesta sexta que passou 30 dias sem ver o filho. “Só consegui encontrar o meu filho graças à advogada, porque pela mão da Ana não teria visto. Já estava havia 30 dias sem ver o garoto. Foram duas visitas agendadas e o menino simplesmente não apareceu”, afirmou.

O empresário diz que, “cordialmente”, cedeu a guarda do filho à mãe. “Diga-se de passagem, uma mãe exímia. O meu filho tem a melhor mãe do mundo. Ana Hickmann na condição de mãe é impecável. Uma mulher acima de qualquer classificação. Então a guarda tem que ser da mãe, por mérito da mãe. Não que estou me desqualificando como pai, mas por reconhecimento à toda dedicação incansável da Ana como mãe”, afirmou.

Correa também falou que vive em um apartamento de 35 metros quadrados e, por isso, não teria como receber o filho em determinadas datas. “Hoje, moro completamente sem estrutura. Não vou tirar o menino de uma mansão para enfurná-lo num apartamento”.

Sobre a agressão da qual é acusado, o empresário voltou a negar que tenha machucado a apresentadora de alguma maneira e disse que saiu de casa para não ser preso.