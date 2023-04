(Foto: Wesley Morau)

Neste sábado (15), a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas promoverá mais uma edição do “Mais Saúde, Menos Fila” no Ambulatório Central. O objetivo do projeto é ofertar diversos serviços médicos para diminuir a espera do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

Serão ofertados serviços nas áreas da Ultrassonografia, Urologia e Ginecologia. Os pacientes chamados para as realizações dos serviços são contactados através do telefone. Dessa forma, são convocados aqueles que já estão cadastrados no Complexo Regulador.

Informações sobre o evento

Local: Ambulatório Central – Rua Pedro Álvares Cabral, nº 220, Centro

Dia: 15/04/2023 (Sábado)

Horário: a partir das 7h

O post Projeto ‘Mais Saúde, Menos Fila’ ocorre neste sábado (15) apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.