Empresário Rogério Saladino é morto após confronto com policiais em SP

O empresário Rogério Saladino, de 56 anos, morreu na tarde do sábado, 16, durante uma troca de tiros na capital paulista. O caso ocorreu na Rua Guadelupe, na altura da praça Homero Vaz do Amaral, no Jardim América, zona oeste de São Paulo. Como o site da Jovem Pan antecipou, dois investigadores do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) estavam na região colhendo pistas sobre um um furto que ocorreu no bairro no dia anterior, quando a agente, identificada como Milena Bagalho Estevam, de 39 anos, tocou a campainha de uma casa para pedir ao proprietário imagens das câmeras de segurança. No entanto, os policiais foram recebidos a tiros por Rogério Saladino, dono do imóvel. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o empresário foi atingido pelo colega de Milena. Um funcionário, de 49 anos, identificado como Alex James Gomes Mury, pegou a arma do chão para atirar nos policiais e também foi baleado. O resgate foi acionado e Milena e Rogério chegaram a ser levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. O vigilante morreu no local. A residência foi periciada e os agentes encontraram porções de drogas. De acordo com a SSP, as quatro armas envolvidas na ocorrência, sendo duas dos dois policiais civis e duas do empresário, foram apreendidas. Na casa, os policiais ainda encontraram porções de drogas. O empresário possuía passagens por homicídio, lesão corporal e crime ambiental. O caso foi registrado como homicídio e morte decorrente de intervenção policial na Divisão de Homicídios do DHPP, que investigará o caso.

