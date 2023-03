Empresários da zona turística da Costa das Baleias participam de capacitação com a CVC Corp

O Extremo Sul da Bahia é uma região que se destaca pela natureza exuberante, ecossistemas com fauna e flora únicos, águas mornas e tranquilas que são visitadas regularmente por baleias jubartes. Essas características potencializam a busca da Zona Turística da Costa das Baleias para passeios em família e roteiros turísticos.

Ao observar que esse mercado turístico da Costa precisa de motivação, organização e estratégias para atrair um maior número de clientes e aumentar o volume de negócios, principalmente no período de baixa temporada, o Sebrae em Teixeira de Freitas, com as parcerias da Secretaria de Turismo do Prado, CVC Corp e o trade turístico da Costa das Baleias promoveram um momento de capacitação aos empresários do setor hoteleiro.

Após a palestra do gerente de produtos CVC Corp na Bahia, Aroldo Simões, novas metas de vendas do destino foram estabelecidas e a expansão de negócios firmadas com o apoio do master franqueado da CVC no Espírito Santo, Serguey Junior. O objetivo é que as agências parceiras também apresentem os atrativos e belezas da Costa das Baleias que contemplam os municípios de Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça, Prado, Itamaraju, Itanhém e Teixeira de Freitas.

A expectativa é que, durante a baixa temporada, a representatividade da CVC Corp – maior grupo de viagens das Américas – fortaleça outras ações desenvolvidas pela Câmara de Turismo, prefeituras e Sebrae em prol dos empreendimentos tanto do turismo e cultura quanto na economia e crescimento local.