Encerramento da edição de verão do Teixeira Sport Festival ocorreu no último final de semana

Encerramento da edição de verão do Teixeira Sport Festival (Foto: Wesley Morau)

Nos dias 11 e 12 de março, ocorreu o encerramento da edição de verão do Teixeira Sport Festival. Organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — com o apoio do Supermercados Rondelli, Ambev, E-Cosmetics e da Viação Santa Clara — , o evento buscou fomentar o esporte no município, impulsionar o lazer da cidade e aquecer a economia local.

As modalidades esportivas contempladas foram vôlei e peteca no sábado (11); vôlei e basquete no domingo (12), na Praça Padre Apparecido, próxima a Avenida Getúlio Vargas. O evento contou com mais de 250 inscritos, tanto de atletas teixeirenses como daqueles que vivem nas demais cidades do Extremo Sul baiano, como Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã e Mucuri.

“A edição de verão do Teixeira Sport Festival abarcou esportes característicos dessa época do ano, e nos mostrou esportistas talentosos de diversas cidades da região. A Secretaria de Esporte e Lazer, no momento, se prepara para a realização de mais eventos a fim de explorar todo o potencial dos atletas do nosso município”, pontuou Sandra Drago, secretária da pasta.

