Cenas fortes: mulher cai de escada, bate cabeça e fica em estado grave

Durante limpeza na Escola Classe 10, em Ceilândia, a funcionária terceirizada Sandra de Sousa Marinho, de 34 anos, caiu de uma escada e bateu fortemente a cabeça contra o chão. A mulher foi levada ao Hospital de Base e está internada em estado gravíssimo. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (16/2).

De acordo com a Real JG Facilities S/A, empresa onde a funcionária trabalhava, o contrato realizado com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) não previa a prestação de serviços nas alturas, como o que foi realizado pela mulher no momento do acidente. A ação de limpeza com a escada teria sido, segundo a empresa, um pedido da direção da escola.

Veja imagens do acidente:

Após a queda, a funcionária passa por uma série de convulsões. O Metrópoles decidiu borrar a cena forte.

Em nota compartilhada nas redes sociais, a Real JG informou que, no momento do acidente, a colaboradora usava os equipamentos de proteção individual (EPI´s) fornecidos pela empresa, que são uniforme, bota e luvas. “Porém, não ostentava nenhum EPI´s para trabalho nas alturas, pois não estava li sob determinação da empresa, e sim a pedido da direção da escola”, apontou. O contrato indicava apenas serviço de mão de obra especializada.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria de Educação afirmou que foi informada do incidente ocorrido na Escola Classe 10 de Ceilândia e agiu imediatamente para lidar com a situação.

Atualmente, o caso está sendo apurado pela corregedoria da pasta. A investigação está sendo conduzida de maneira sigilosa para garantir a integridade do processo.

“Ademais, a Polícia Civil também está apurando os fatos dentro de suas competências. A SEEDF reafirma seu compromisso em adotar todas as medidas necessárias para esclarecer completamente o ocorrido”, afirmou o órgão.