Encontro de campeãs: Juliette fica cara a cara com Amanda e dá recado

O encontro entre Amanda, ganhadora do BBB23, e Juliette, campeã do BBB21, ocorreu no Domingão com Huck, da Globo 01/05/2023 8:19, atualizado 01/05/2023 8:19

Reprodução

Na última terça-feira (25/4), o Brasil parou para assistir à final do BBB 23. Na ocasião, o público viu Amanda Meirelles se tornar campeã da atração e virar a nova milionária e estrela do pedaço.

Após a vitória, a campeã tem participado de diversos programas na Globo e, nesse domingo (30/4), esteve no Domingão com Huck. Além da vencedora do reality show deste ano, quem marcou presença na atração foi Juliette Freire, do BBB 21.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

