Equipe de Key ameaça apresentadora do BBB de processo após ofensas

Após áudio da apresentadora Patrícia Ramos, do #RedeBBB, chamando Key Alves de escrota vazar e viralizar nas redes sociais nesta sexta-feira (24/3), a assessoria de imprensa da ex-participante do reality show se pronunciou com exclusividade à coluna LeoDias, afirmando que o caso será levado à Justiça por difamação.

“Estamos indignados com a falta de respeito e profissionalismo da Patrícia Ramos, como pode uma pessoa contratada da Globo, uma emissora tão grande fazer isso com uma participante do Big Brother? Fora que além desse áudio ter vazado, a key está passando por uma situação bastante delicada, ela não sabia que o avô dela tinha falecido, ela está totalmente de luto, está triste, está mal e agora aguentar ouvir um áudio desse da Patricia Ramos chamando ela de escrota e ainda xingando milhares e milhares de fã clubes da Key de escrotos, isso é um absudo!”, declarou o assessor de imprensa da atleta, Betinho Alves.

WhatsApp-Image-2023-01-12-at-12.07.05

Patrícia Ramos e Key Alves

Key-Alves-Racismo- BBB23

BBB23. Key Alves responde acusação de racismo: “Tenho sangue negro”Reprodução

Key Alves La Casa de los Famosos

Key AlvesFoto: Reprodução

Key-Alves-Eliminada-BBB23

Key Alves revela que faturou prêmio BBB23 no OnlyfansReprodução/Instagram

Key Alves, BBB 23

Key AlvesReprodução/ TV Globo

Key Alves BBB23

Key Alves no BBB23Reprodução

Key Alves está cotada para o BBB23 (Reprodução: Instagram)

Key Alves é uma das participantes com lentes de contato

Patricia Ramos e Key Alves

Patricia Ramos e Key Alves

Ainda de acordo com o assessor, a família e a atleta exigem que a apresentadora se manifeste publicamente com um pedido de desculpas e cobra uma medida da emissora.

“A gente vai entrar judicialmente contra essa Patrícia, isso é difamar em rede nacional novamente, isso não está certo. Ela vai ter que se manifestar com o pedido de desculpas, ou se não a gente vai através de processo”, disse.

“Vamos entrar em contato com a Globo agora para ver se tomam alguma providencia, porque isso está completamente errado, chamar todos os fã clubes, que são milhares, a Key está com milhares de fã clubes e chamar de escroto cada ser humano que está ali votando o dia todo, que está ali amando o seu ídolo, isso é um absurdo o que essa Patrícia Ramos está fazendo. É lamentável uma posição dessas, parcial, vindo de alguém da equipe do programa”, finalizou o assessor.

O áudioNo áudio que circula nas web, a influenciadora digital titular do podcast BBB Tá On, diz: “Gente, o fã clube da Key tava me macetando! Gente, mas ela é escrota, tem que aceitar porra! E essas pessoas que são fãs dela são escrotas também. E é isso aí! Ela é muito escrota, cara”, diz a voz em um trecho do áudio, reproduzido após a transmissão do podcast acabar.

Outra voz diz que Key “teve a oportunidade de se redimir” e, novamente, a voz atribuída à Patrícia detona a atleta. “Caraca, não desce do salto! Mano, se ela chega pra mim falando de garota… Aí teve gente falando ‘é por causa da idade, ela é novinha’, eu tenho a mesma idade que ela pô! Isso é questão de ter noção, ela não tem noção! Pra mim ela é adolescente de 15 anos!”.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.