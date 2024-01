Enquete BBB 24: Isabelle, Luigi, Alane e Juninho estão no paredão

Reprodução

Na noite desse domingo (28/1), aconteceu mais uma edição do BBB 24. Dessa vez, o programa ao vivo não teve eliminação de nenhum participante, apenas a formação do paredão, que surpreendente foi quádruplo. A dinâmica foi totalmente diferenciada dos outros dias.

Tadeu Schmidt começou com a imunização do Anjo. Fernanda, que tinha vencido a disputa, estava imune e ainda podia imunizar um brother. Ela escolheu Rodriguinho. Depois foi a vez do voto do líder, MC Bin Laden. O funkeiro escolheu indicar Isabelle diretamente na berlinda.

Leia a matéria completa no TV Foco, parcerio do Metrópoles.

