Ex-BBB Hadson sobre confusão após acidente: “Começaram a me culpar”

Em entrevista à coluna LeoDias, o ex-BBB20 Hadson Nery falou sobre o acidente que se envolveu na madrugada deste domingo (26/3), na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, com um amigo em um automóvel de luxo.

“Lembro que o veículo derrapou e colidiu com outro, felizmente, ninguém sofreu ferimentos graves. Eu permaneci no local do acidente até o final. O condutor do veículo causador do acidente já entrou em contato com o proprietário do outro carro e já se colocou à disposição para prestar todo suporte possível. Todos estão com a integridade física intactas, graças a Deus”, explicou o ex-BBB.

hadsonnery_oficial_117095071_220706022567761_3733298915137595049_n

Ele foi o terceiro eliminado do reality com 79,71% dos votosReprodução/Instagram

Hadson Nery técnico de futebol

Hadson Nery treinou o Santos do AmapáReprodução/Instagram

Hadson Nery, ex-BBB20

Hadson aposta em conteúdo erótico nas redes sociais e está firmando uma parceria com Lucas Gallina, também do BBB20Reprodução/Instagram

Hadson Nery, ex-BBB20

Hadson ainda afirmou que essa seria a chance para que as pessoas vejam “o grandão sem medo, de outras formas e por outros ângulos”Reprodução/Instagram

hadsonn3

Hadson Nery, o HadballaReprodução/Instagram

hadsonn1

Hadson Nery, o HadballaReprodução/Instagram

hadsonn

Hadson Nery, o HadballaReprodução/Instagram

hadsonn2

Hason é mais conhecido como HadBallaReprodução/Instagram

Hadson Nery

Hadson é conhecido por criar polêmicasReprodução

Hadson informou que pegou carona com o amigo, após sair de uma festa de aniversário. Ele estava no veículo no banco do passageiro. Questionada sobre o motivo de o amigo ter fugido do local após o acidente, ele disse: “Eu permaneci no local até porque eu não tive culpa de nada. Infelizmente, o acidente aconteceu, porém, felizmente, que não houve vítimas!”.

Fontes da coluna LeoDias informaram que, após a colisão, Hadson se envolveu em uma briga com os demais envolvidos no acidente. Indagado sobre o que teria causado a confusão, o ex-Power Couple explicou: “Houve uma aglomeração rápida de pessoas que, depois de um tempo, ao me reconhecerem, começaram a me culpar de algo que eu não fiz”.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.