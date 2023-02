Enquete mostra quem sai no 4º paredão do BBB23; vote

O quarto paredão do BBB23 está formado! Amanda, Bruno, Guimê e Paula disputam a preferência do público após a formação da primeira berlinda quádrupla da edição. A enquete preliminar mostra quem deve deixar o programa na próxima terça-feira (14/2). Veja:

Paredão #BBB23: quem você quer que saia da casa?

— Metrópoles (@Metropoles) February 13, 2023

Prévia da enqueteNa primeira hora no ar, a pesquisa do Metrópoles aponta que Bruno Gaga deve ser o eliminado da semana. O atendente de farmácia está com 67,3% dos votos, seguido por Paula, com 22,1%.

