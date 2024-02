Amanda Meirelles se emociona ao ser citada como inspiração no BBB 24

Após ser citada como inspiração no BBB 24, Amanda Meirelles usou as redes sociais para falar sobre o assunto. A médica se emocionou ao saber que Davi se inspirou nela para entrar no reality show e buscar a graduação em medicina.

“Isso não é só sobre BBB. É sobre se inspirar em muitas pessoas, mas também servir de inspiração. Essa semana, o Davi me emocionou muito ao contar que, por minha causa, se inscreveu no reality para cursar e pagar a faculdade de medicina”, começou.

Amanda Meirelles superou os adversários no BBB23 e levou quase R$ 3 milhões, o maior prêmio da história do programa Reprodução/Instagram

A médica revelou o que fez com o prêmio e revelou que teve uma consultoria com Thiago Nigro, noivo de Maíra Cardi, para saber como investir o dinheiro Reprodução/Instagram

A famosa afirmou que aproveita os rendimentos para pagar o Fies de sua faculdade de medicina Reprodução/Instagram

“E como Deus nunca nos abandona, ontem ele ganhou uma bolsa de estudos e vai conseguir realizar esse sonho. A educação transformou a minha vida, vai transformar a dele e tenho certeza que pode transformar a sua também!”, completou.

A vencedora da última edição do Big Brother Brasil também falou sobre a sua trajetória acadêmica e sobre a bolsa de estudos de R$ 10 mil do brother. “Só quem trilhou o caminho da educação sabe o valor de cada vitória.”

“Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um diploma. Para isso, foram quase dez anos de luta, cursinho, faculdade… por mais difícil que tenha sido, eu faria tudo de novo. Podem tirar muita coisa da gente, mas conhecimento, não”, declarou.