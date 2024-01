Ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro começam neste sábado; veja programação

Os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro começam neste fim de semana, na Sapucaí. Nesta sábado, 6, a partir das 19h, as agremiações da Série Ouro desfilarão pela avenida. Entre elas, a União do Parque Acari, Arranco, Império da Tijuca e Estácio de Sá. Já no domingo, 7, será a vez do Grupo Especial, com a Porto da Pedra, vencedora da Série Ouro em 2023, iniciando a preparação para o Carnaval às 20h30. Em seguida, a Mocidade encerrará o primeiro fim de semana de ensaios técnicos. As arquibancadas do Sambódromo estarão abertas para o público acompanhar gratuitamente a preparação das agremiações. Além disso, o metrô estenderá o horário do embarque até meia-noite aos domingos, nas estações Central do Brasil e Praça Onze, durante os ensaios.

Confira a programação completa dos ensaios técnicos:

Série Ouro:

13 de janeiro: União de Maricá, Acadêmicos de Niterói, Unidos de Bangu e União da Ilha.

20 de janeiro: Sereno do Campo Grande, Acadêmicos de Vigário Geral, São Clemente e Império Serrano.

27 de janeiro: Em Cima da Hora, Unidos da Ponte, Inocentes de Belford Roxo e Unidos de Padre Miguel.

Grupo Especial:

14 de janeiro: Portela às 20h30 e Unidos da Tijuca às 22h.

21 de janeiro: Paraíso do Tuiuti às 20h30 e Salgueiro às 22h.

28 de janeiro: Grande Rio às 20h30 e Mangueira às 22h.

3 de fevereiro: Lavagem da Sapucaí com todas as agremiações às 19h, Beija-Flor às 20h30 e Vila Isabel às 22h.

4 de fevereiro: Viradouro às 20h30 e Imperatriz Leopoldinense às 22h.