Entenda a relação entre xixi amarelado e a saúde do intestino

Avaliar a cor da urina se tornou uma das maneiras para descobrir se você está ou não desidratado. Quanto mais escura tiver, maior o sinal de alerta sobre o corpo precisar de água ou indicar outras doenças. Entretanto, já aconteceu de se perguntar por qual motivo o xixi é amarelo? Cientistas descobriram recentemente.

Em um estudo publicado pela revista científica Nature Microbiology no início de janeiro, os pesquisadores identificaram a enzima responsável pela tonalidade da urina. Quem comandou a análise foi Brantley Hall, professor assistente do departamento de biologia celular e genética molecular da Universidade de Maryland, nos EUA.

A cor do xixi tem relação com a microbiota intestinal A cor amarelada da urina ocorre devido a enzima bilirrubina redutase. “Embora sejam necessárias mais pesquisas, esta descoberta pode levar a melhores tratamentos para icterícia e doenças inflamatórias intestinais”, explicou o autor do estudo ao portal de saúde e bem-estar Everyday Health.

Quando começaram o estudo, os pesquisadores não estavam em busca de encontrar as substâncias responsáveis por deixar dar cor ao xixi. “Nosso laboratório estuda micróbios intestinais. Nós estamos interessados em compreender as funções que estes micróbios desempenham e como isso se relaciona com a saúde humana”, complementou Hall.

Ao darem início à pesquisa, os cientistas avaliaram como o microbioma intestinal pode estar associadp com a icterícia em bebês. A condição deixa os recém-nascidos com a cor amarela. Isso ocorre devido ao acúmulo do composto amarelo bilirrubina no sangue da criança.

Os cientistas avaliaram os micróbios presentes no intestino Quando os bebês nascem, o fígado não está desenvolvido o suficiente para se livrar da bilirrubina. De acordo com o Everyday Health, os cientistas já tinham conhecimento que o corpo transformava a bilirrubina no sangue em moléculas na urina, chamadas de urobilina e que conferiam a tonalidade amarela ao xixi.

Todavia, os pesquisadores não haviam descoberto ainda qual enzima ou conjunto de substâncias no intestino ocasionava o resultado. Essa foi a respostada encontrada pelos estudiosos da Universidade de Maryland, conforme esclareceu o site de saúde e bem-estar.

Os pesquisadores chegaram a uma conclusão quanto à urina Por meio da pesquisa, o professor Brantley Hall e equipe descobriram que os micróbios intestinais codificam, ou seja, produzem a bilirrubina redustase. Essa enzima converte a bilirrubina em um subproduto incolor, definido como urobilinogênio.

“O urobilinogênio se degrada espontaneamente em urobilina, que é responsável pela cor amarela”, esclareceu Hall.

Os pesquisadores irão avaliar como a descoberta impactará a saúde. A bilirrubina está presente na maioria dos adultos saudáveis, porém, a enzima costuma faltar nos recém-nascidos. “Essa ausência pode contribuir para a icterícia infantil e a formação de cálculos biliares pigmentados”, declarou o professor.

“A ausência de micróbios da bilirrubina também pode contribuir para a formação de cálculos biliares, o que tem sido observado em algumas pessoas com doença inflamatória intestinal”, acrescentou o professor e autor do estudo. Na avaliação de Hall, a pesquisa deixou em evidência a importância do microbioma intestinal para a saúde humana.

De acordo com o autor do estudo, a conclusão mostrou o quanto importante é o microbioma intestinal para a saúde