Joe Biden anuncia candidatura à reeleição, em 2024, nos EUA

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, formalizou sua candidatura à reeleição no pleito de 2024, nesta terça-feira (25/4). No anúncio, feito nas redes sociais, o líder norte-americano pediu à população que lhe dê mais quatro anos para terminar o trabalho que começou.

O comunicado ocorre na mesma data em que Biden divulgou, há quatro anos, a própria candidatura presidencial, e saiu vitorioso contra o ex-presidente Donald Trump.

A vice-presidente Kamala Harris, primeira mulher a ocupar o cargo nos EUA, será novamente a companheira de chapa do democrata.

“Cada geração teve um momento em que teve de defender a democracia. Defender suas liberdades fundamentais. Eu acredito que esse é nosso. É por isso que estou concorrendo à reeleição como presidente dos Estados Unidos. Junte-se a nós. Vamos terminar o trabalho”, escreveu.

Veja o vídeo:

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Nas imagens, o presidente retrata a disputa eleitoral como uma batalha contra a extrema direita, sinalizando que mais quatro anos serão necessários para derrotar a polarização norte-americana.

“Quando me candidatei para presidente há quatro anos, disse que estávamos em uma batalha pela alma dos EUA. E ainda estamos”, assinalou.

Cenário políticoO anúncio de Biden era esperado. O chefe da Casa Branca declarou, em discurso na última segunda-feira (17), que iria formalizar a candidatura em breve.

A candidatura do democrata às eleições não altera o xadrez político no país. O lado adversário, no entanto, permanece indefinido. O concorrente mais forte no último pleito, Donald Trump, sinaliza que pretende participar, novamente, da corrida à Casa Branca, enquanto um novo nome republicano se fortalece no país – o governador da Flórida e conservador, Ron de Santis.

Como estratégia política, Biden deve realçar as realizações dos dois primeiros anos no governo e tentar marcar as diferenças entre a gestão dele e a dos rivais do Partido Republicano. A missão, no entanto, será mais complicada pela segunda vez, enquanto ele tenta se defender das críticas da gestão atual.

O presidente também precisa driblar as desconfianças do eleitorado, que indica preocupação com a idade de Biden. Caso saia vitorioso em 2024, o chefe do Estado norte-americano terminaria o segundo mandato aos 86 anos.