Entenda as ações da Braskem em Maceió

Empresa traz em comunicado informações sobre ações tomadas Divulgação/Braskem

por Braskem 14.dez.2023 (quinta-feira) – 13h08



A Braskem reafirma o seu compromisso e manifesta solidariedade irrestrita a todos os moradores da cidade de Maceió. Nossa prioridade continua sendo a segurança das pessoas. É para isso que trabalhamos incansavelmente há 4 anos nos trechos da cidade afetados pelo afundamento do solo.

Desde 2019, já realizamos as seguintes ações na região:

Paralisação definitiva da atividade de extração de sal, em maio de 2019 Realocação preventiva de cerca de 40 mil pessoas da área definida como de risco pela Defesa Civil Desocupação de 100% dessa área de risco definida em 2020 – moradores dos últimos 23 imóveis, que ainda permaneciam na região, foram realocados no início de dezembro de 2023 Apresentação de 19 mil propostas de indenização a moradores e comerciantes, o que representa 99,8% do total, com aceitação de 99% Além disso, disponibilizamos apoio psicológico, cuidado com animais de estimação, suporte para regularização de documentos e mudança. Os bairros desocupados continuam recebendo serviços de zeladoria que incluem limpeza, controle de pragas e vigilância patrimonial, em conjunto com a segurança pública.

Como medida de prevenção, uma das mais modernas redes de monitoramento do solo foi instalada na região a partir de abril de 2019, e em novembro de 2020 foi iniciado o plano de fechamento definitivo das cavidades (poços de sal) desativadas, que já tem 70% dos trabalhos concluídos.

Medidas adicionais de mitigação, reparação e compensação foram definidas em acordos com órgãos federais, estaduais e municipais. São ações nas áreas social e ambiental, além de um programa de mobilidade urbana, projetos de reurbanização e de conservação do patrimônio histórico.

Para isso, provisionamos R$ 14,4 bilhões, dos quais já foram desembolsados R$ 9,2 bilhões, sendo R$ 4,4 bilhões pagos em indenizações de moradores e comerciantes.

Sobre a movimentação do solo registrada nos últimos dias em um local específico do bairro do Mutange, em Maceió, é importante lembrar que a situação se dá em um trecho da área já 100% desocupada desde abril de 2020, e segue sob monitoramento constante.

Hoje, temos mais de mil profissionais integralmente dedicados a cumprir todos os compromissos assumidos com Maceió, colaborando com as autoridades e priorizando a segurança das pessoas.

Desde 2019:

100% da área de risco desocupada 40 mil pessoas realocadas 19.085 propostas de indenização apresentadas (99,8% do total) 99% de aceitação de propostas R$ 9,2 bilhões já desembolsados R$ 4,4 bilhões já pagos em indenizações para moradores e comerciantes Acesse: https://www.braskem.com.br/alagoas

Este conteúdo foi produzido e pago pela Braskem. A publicação reproduz integralmente o comunicado da empresa.